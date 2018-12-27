"Укрпочта" с 1 января 2019 года повышает тарифы

С 1 января 2019-го Укрпочта повысит тарифы в среднем на 15%. Об этом свидетельствуют обнародованные на сайте почтового оператора данные.

Стоимость пересылки неприоритетных писем весом 1 г - 3 кг вырастет на 14,3%, приоритетных - на 11,1%.

Пересылка отправлений про тарифу "Стандарт" весом 10 кг будет стоить 42 грн в пределах области, 48 грн - в пределах страны (действующие тарифы 39,6 грн и 45,6 грн соответственно). Для посылок весом 30 кг тарифы составят 80 грн в пределах области, 85 грн - в пределах Украины (действующие тарифы 75 грн и 81 грн соответственно).

При этом ограничение размеров отправления по длинной стороне для тарифной линейки "Стандарт" увеличится с 50 см до 70 см, цена за адресный забор отправления - на 3 грн, до 15 грн.

Стоимость пересылки отправлений в тарифной линейке "Экспресс" для любого веса возрастет на 5-6 грн. При этом доставка в села больше не будет оплачиваться дополнительно.

Услуга "SmartBox" для размера XS в среднем подорожает на 16,7% (с 30 до 35 грн за одну коробку), для размера S - на 15,2% (с 33 до 38 грн), для размера М - на 12,8% (с 39 до 44 грн), для размера L - на 11,1% (с 45 до 50 грн).

Отметим, что это второй этап повышения цен, утвержденный НКРСИ в августе 2018 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.