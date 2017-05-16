"Укрпочта" возобновила прием квитанций за все коммунальные услуги в Киеве

"Укрпочта" возобновила сотрудничество с киевским коммунальным предприятием "Главный информационно-вычислительный центр" и принимает оплату всех коммунальных платежей в г. Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Укрпочта".

ПАО "Укрпочта" и КП "ГИВЦ" подписали соглашение о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях.

"Отныне киевляне могут оплачивать все коммунальные услуги в отделениях Укрпочты без комиссии. Для удобства клиентов компания будет принимать квитанции на оплату без перерывов на обед ", - говорится в сообщении.

Напомним, что в январе 2017 ПАО "Укрпочта" временно приостановила прием коммунальных платежей на счета ГИВЦ в связи с нерентабельностью сотрудничества.