"Укрпочту", "Приватбанк "и" Ощадбанк "атаковал неизвестный вирус

Неизвестный компьютерный вирус-вымогатель, похожий на WannaCry атаковал украинские банки.

В хакерскую атаку попали "Укрпочта", государственный "Приватбанк" и "Ощадбанк".

"В результате таких кибератак эти банки сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций", - сообщили в Национальном банке Украины, информирует " Общественное ".

Отмечается, что сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка.

Как сообщает агентство " Интерфакс ", компьютерные системы столичной энергокомпании "Киевэнерго" также подверглись хакерской атаке, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

"Мы подверглись хакерской атаке. Два часа назад вынуждены были выключить все компьютеры, ожидаем разрешения на включение от службы безопасности", - сказали в пресс-службе.

От атаки пострадали также некоторые государственные банки и компании. НБУ опубликовал заявлений в связи с тем, что банковская система подверглась атаке.

Информацию о взломе "Киевэнерго" подтверждает и TJournal со ссылкой на собственный источник внутри компании. Издание опубликовало фото его рабочего компьютера, который сегодня днем перегрузился, потом выдал следующее сообщение:

После этого он увидел, что аналогичное происходит на всех компьютерах в офисе: "Я понял, что идет атака, вырубил свой компьютер, а когда включил, был уже красная надпись о биткоины и деньги". В компании отключили компьютеры до конца дня.

Факт заражения компьютерных сетей редакции подтвердили в киберполиции. По словам главы ведомства Сергея Демедюк, сегодня к ним обратились "Ощадбанк" и "Укртелеком", специалисты ведомства уже выехали на место событий. "Чтобы говорить предметно, сначала нашим специалистам нужно выяснить, что это за вирус. В случае с ранее неизвестными вирусами сотрудничество по ликвидации последствий может идти на международном уровне", - сказал Демедюк.

В пресс-службе "Укртелекома" также подтвердили корреспонденту факт атаки. " Атака была, определенные сложности в работе есть, сейчас разбираемся в ситуации", - рассказали в компании, пообещав дать детали по ситуации позже.

Напомним, что 12 мая компьютерный вирус заблокировал по меньшей мере 57 тыс. Устройств по всему миру, среди которых компьютеры больниц, государственных структур, мобильных операторов. В частности, подобной атаки потерпели больницы Великобритании , испанская компания Telefonica, в России подобный вирус поразил внутреннюю компьютерную систему МВД, а также компании "Мегафон".

Впоследствии сообщат, что м асштабна вирусная атака была совершена киберугрупованням с возможными связями с Россией.