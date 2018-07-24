"Укрпошта" назвала виновных в задержках пенсий

В предприятии почтовой связи "Укрпошта" подтвердили, что по состоянию на 24 июля существуют технические задержки с выплатой пенсий.

Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.

"Укрпошта" работает в штатном режиме. Выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме", - говорится в сообщении.

Также в ПАО обещают, что "Укрпошта" своевременно будет сообщать клиентов о возобновлении финансирования и изменении в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля.

"Уверяем наших клиентов, "Укрпошта" делает все возможное для обеспечения быстрой выплаты пенсий", - добавили в предприятии.

Ранее президент Петр Порошенко призвал воздержаться от сокращения отделений "Укрпошты" в селах и прекращения услуг по выплате пенсий через почту.