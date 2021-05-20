"Укрпошта" вимкне банківські термінали у відділеннях

Відсьогодні, 19 травня, у всіх відділеннях "Укрпошти" вимикаються банківські термінали. У поштових відділеннях тепер будуть тільки термінали "Укрпошти".

Про це повідомив очільник "Укрпошти" Ігор Смілянський на сторінці у Facebook.

Смілянський також пояснив, чи зможуть українці отримати банківські послуги у відділеннях "Укрпошти", якщо там не буде терміналу.

"Відсьогодні, моїм наказом, вимикаються всі термінали сторонніх банків у відділеннях "Укрпошти". Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там де їх поки немає, можна отримати послуги через готівкові кошти", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно "Укрпошта" збільшила ліміти на видачу готівки втричі. Тепер ліміт видачі готівки з платіжної картки через POS-термінал становить 15 тисяч гривень за одну операцію.

До цього Кабінет міністрів встановив нові тарифи на оплату послуг "Укрпошти", пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошових допомог населенню в готівковій формі.