"Укртелеком" остается у Ахметова

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу Фонда государственного имущества и оставил в силе договор о купле-продажи "Укртелекома". Таким образом крупнейшая телекоммуникационная компания остается в собственности Рината Ахметова.

Об этом пишет издание Finbalance.

Также Фонду госимущества было отказано во взыскании более $80 млн пени с "Укртелекома за просрочку исполнения обязательств по инвестициям. В ведомстве заявляли, что компания ЕСУ ненадлежащим образом выполнила свои обязательства, взятые в ходе приватизации "Укртелекома" восемь лет назад.

Также компанию ЕСУ обвиняли в том, что она не внесла инвестиции в полном объеме, а также не передала в госсобственность сеть специального назначения. В то же время ЕСУ утверждала, что внесение $450 млн инвестиций не являлось условием конкурса по приватизации "Укртелекома", а было лишь планом.

В 2017 году суды удовлетворили иск ФГИ, но в июле 2018 года Верховный суд передал дело на новое рассмотрение. Кроме того, Хозсуд Киева отказал в удовлетворении встречного иска компании о признании прекращения обязательств по передаче сети спецназначения, а в феврале 2019 года Апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции и в этой части дела.

Напомним, что в ноябре прошлого года Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск компании ЕСУ о расторжении договора о приватизации Укртелекома и взыскании 2,2 млрд грн.