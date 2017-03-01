"Укртелеком" отключил связь на неконтролируемой части Донецкой области

Офис и оборудование ПАО "Укртелеком" в Донецке захвачены. Компания отключила эту часть территории от национальной сети стационарной телефонной связи.

Об этом написал в соцсети Facebook директор по коммуникациям компании Михаил Шуранов.

"К сожалению, в первый день весны 2017 "Укртелеком" вынужден прекратить оказание услуг телефонии и интернета в неконтролируемой части Донецкой области. Около 200 тысяч наших сограждан потеряли возможности общения. Офис компании в Донецке и оборудование захвачены. Компанией централизовано отключен донецкий фрагмент от национальной сети", - сообщил он.

Однако Шуранов не исключает, что связь внутри донецкого сегмента может работать. Также пока неизвестно, смогут ли местные специалисты организовать связь с Российской Федерацией.

Напомним, 31 января из-за обстрелов в Авдеевке Донецкой области на металлургических предприятиях в Мариуполе перестали работать три доменные печи.

