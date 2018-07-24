"Укртелеком" рассчитывает повысить тарифы на 14%

ПАО "Укртелеком" обратилось в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября.

"Мы обратились к регулятору, с просьбой рассмотреть повышение предельных тарифов. Речь идет об осени, приблизительно, ноябрь. У нас растут затраты, соответственно есть предпосылки для повышения", - сообщил Михаил Шуранов.

Он сообщил, что в среднем оператор запросил у регулятора повышение предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября 2018 года и еще на 10% с января 2019.

По его словам, причиной необходимости повышения тарифов является рост себестоимости связи в сельской местности.

Он также отметил, что сейчас самый дорогой пакет "Укртелекома" стоит, приблизительно, 73 грн.

М.Шуранов отметил, что для абонентов речь идет о повышении абонплаты всего на несколько гривень.

Как сообщалось, ПАО "Укртелеком" завершило 2017 год с чистой прибылью 867 млн грн, что на 44,3% больше, чем в 2016 году, чистый доход возрос на 1,7% - до 6,654 млрд грн.

В январе-марте 2018 года "Укртелеком" получил 153 млн грн чистой прибыли, что на 24,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года, чистый доход за этот период сократился на 2,9% -до 1,615 млрд грн. Показатель EBITDA снизился на 1,3% - до 383 млн грн, тогда как маржа EBITDA возросла на 1 процентный пункт - до 23,7%.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.