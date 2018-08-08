"Укртрансгаз" повысил тарифы

Оператор ГТС теперь будет взимать плату за мощность закачки, отбора и рабочего объема хранения газа

АО "Укртрансгаз" начало предоставлять услуги по хранению, закачке и отбору газа по новым тарифам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Нынешние тарифы устанавливают плату за мощность закачки, отбора и рабочего объема хранения газа. Предыдущие - предусматривали плату за фактический объем закачки, отбора и хранения.

Новые тарифы установлены в соответствии с постановлением НКРЭКУ. В частности, новый тариф на закачку природного газа в подземные хранилища газа составит 17,2 коп. за тыс. кубометров в сутки (предыдущий тариф - 32,9 грн за тыс. кубометров), за хранение - 64,4 грн за тыс. кубометров в сутки (ранее - 46,2 грн за тыс. кубометров), за отбор - 67,1 грн за тыс.

кубометров в сутки (до того - 32,9 грн за тыс. кубометров).

Справка. На начало сезона отбора 2017/2018 годов, 244 компании сохраняли газ в ПХГ "Укртрансгаза", из них три были зарубежными - из Швейцарии, Нидерландов и Чехии. В целом "Укртрансгаз" эксплуатирует 11 ПХГ общим объемом 31 млрд кубометров.