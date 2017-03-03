"Укртрансгаз" призывает Гройсмана защитить ГТС

Гройсмана просят на время проведения государственного аудита наложить мораторий на все кадровые решения в отношении сотрудников оператора отечественной газотранспортной системы

Трудовой коллектив "Укртрансгаза" призывает премьер-министра Украины Владимира Гройсмана вмешаться в критическую ситуацию и защитить отечественную газотранспортную систему от разрушения. Такое решение было единогласно принято делегатами конференции работников ОАО "Укртрансгаз", которые представляют интересы двадцатитысячного коллектива, задействован в эксплуатации газотранспортной системы Украины.

"Безосновательное временное отстранение президента ПАО "Укртрансгаз" Игоря Прокопива; сомнительные реформаторские циркуляры; блокировка важных для производства закупок и многомесячные проверки частными аудиторскими структурами, - все это угрозы стабильности в коллективе и надежности транспортировки газа потребителям Украины и Европы", - говорится в сообщении предприятия.

"Мы возмущены пресс-релизами "Нафтогаза" и громкими заявлениями председателя правления Андрея Коболева о коррупции в "Укртрансгазе". Воспринимаем это как персональную обиду каждого, ведь наша работа является крупнейшим источником доходов для Нафтогаза ", - говорится в открытом письме-обращении к премьер-министру.

В "Укртрансгазе" убеждены, что проверка финансово-хозяйственной деятельности, начатой ​​недавно Государственной аудиторской службой Украины, будет беспристрастной, объективной и опровергнет все безосновательные обвинения, озвученные правлением НАК "Нафтогаз Украины".

Делегаты конференции просят Владимира Гройсмана на время проведения государственного аудита наложить мораторий на все кадровые решения в отношении сотрудников оператора отечественной газотранспортной системы.

Трудовой коллектив также считает, что между ОАО "Укртрансгаз" и Наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" созданы искусственные преграды для донесения объективной информации о состоянии дел на предприятии. Поэтому следует публично рассмотреть результаты проверки Государственной аудиторской службой на заседании Кабинета министров Украины, в присутствии членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и представителей трудового коллектива ПАО "Укртрансгаз", считают в компании.

пресс-служба "Укртрансгаза"пресс-служба "Укртрансгаза"