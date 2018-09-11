"Укртрансгаз" продлил договор с польской PGNiG на хранение газа

АО "Укртрансгаз" и польская PGNiG SA продлили договор на хранение природного газа в украинских подземных хранилищах. Об этом сообщает пресс- служба украинского предприятия на официальном сайте.

Отмечается, что энергетическая компания PGNiG активно поставляет газ в Украину, продавая его на границе с 2016 года. В 2017 году PGNiG поставила на украинский рынок 700 млн кубов газа, что вдвое больше, чем в 2016 году.

"Укртрансгаз" и PGNIG подписали договоры на транспортировку и хранение природного газа в 2017 году. Это создало все необходимые условия для выхода польской компании PGNiG на внутренний рынок Украины. Заключение нового договора на хранение откроет для нее доступ к использованию мощностей украинских ПХГ", - отметили в "Укртрансгазе".

Ожидается, что к концу 2018 года украинская компания подпишет еще ряд контрактов с ведущими немецкими трейдерами по хранению газа в ПХГ Украины.

Группа PGNiG SA - компания по развитию и добыче природного газа и нефти. Еще компания занимается его импортом и экспортом.

Напомним, "Нафтогаз" подписал контракт с PGNiG на покупку в марте более 60 млн куб. м газа после отказа ПАО "Газпром" осуществлять поставки. Поставки начались утром 2 марта.