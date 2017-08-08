Укртрансгаз возглавит экс-менеджер польской госкомпании

Наблюдательный совет Нафтогаза Украины единогласно согласовал избрание Павла Юзефа Станчака на пост президента ПАО Укртрансгаз, сообщает пресс- служба Нафтогаза.

"Нафтогаз, как владелец 100% акций Укртрансгаза, утвердит это решение в соответствии с требованиями уставов обеих компаний", - сказано в сообщении.

Павел Станчак - выходец из польской государственной нефтегазовой компании PGNiG, он более 25 лет проработал в сфере транспортировки, распределения и хранения газа.

Станчак родился в 1963 г., получил инженерно-техническое образование в институте им. Эмилиана Конопчинского (Варшава), окончил Варшавский технологический университет, Главный торговый институт (Варшава), получил степень МВА в Бредфордском университете и Академии Леона Козминского (Варшава).

В 2003-2004 гг. в PGNiG Станчак занимался созданием независимого оператора ГТС Польши - Gaz-System S.A.

До 2008 г. Станчак занимал должность технического директора, члена правления Gaz-System, где отвечал за разработку и выполнение инвестиционных планов, текущую техническую поддержку газотранспортной системы, координацию процессов получения разрешений и лицензий с соответствующими государственными регуляторами и органами.

До настоящего момента Станчак работал техническим директором - членом правления PGNiG Technologie S.A., где курировал проектирование и строительство новых газопроводов.

Ранее сообщалось, что новым оператором газотранспортной системы Украины станет ПАО Магистральные газопроводы, созданное в процессе андбандлинга НАК Нафтогаз Украины. Ожидается что эта компания заработает не раньше 2018 г.