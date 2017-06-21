Укрзалізниця: Контракт Балчуна автоматически продлен на два года

Контракт с председателем правления Укрзалізниці Войцехом Балчуном в настоящий момент считается автоматически продленным до 5 июня 2019 г. Об этом заявил директор Укрзалізниці по правым вопросам Андрей Омельченко, сообщает пресс-служба компании.

Как пояснил Омельченко, предправления Укрзалізниці назначается и освобождается от должности исключительно Кабинетом министров Украины. При этом по закону срок полномочий председателя правления составляет три года.

"Согласно части 1 ст. 39-1 КЗоТ Украины, если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие этого договора считается продленным на неопределенный срок", - заявили в Укрзалізниці.

В компании также отметили, что Кабинет министров пока не принимал никаких решений относительно разрыва контракта.

"Поскольку после окончания 05 июня 2017 г. срока контракта с председателем правления ПАО Укрзалізниця от 06 июня 2016 г., трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, действие контракта с Балчуном формально считается продленным до 5 июня 2019 г", - сказал Омельченко.

Напомним, ранее в Министерстве экономического развития заявили, что вопрос о продлении контракта с Балчуном будет решен после того, как правительство заслушает отчет о его работе за год.