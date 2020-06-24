Укрзалізниця на літо запускає додатковий поїзд із Києва до Одеси

АТ "Укрзалізниця" з 1 липня запустить щоденний поїзд сполученням Київ - Одеса - Київ, який курсуватиме до 31 серпня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"На час літніх відпусток та у зв'язку з послабленням карантинних заходів призначається додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті/Інтерсіті+ No761/762 сполученням Київ - Одеса - Київ. Поїзд курсуватиме щоденно з 1 липня по 31 серпня", - йдеться у повідомленні.

Поїзд відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 06:19 та прибуватиме до Одеси о 14:01 із зупинками на станціях: Козятин (08:16-08:17), Вінниця (08:59-09:01), Жмеринка (09:39-09:41), Вапнярка (10:32-10:33) та Подільськ (11:57-11:58).

Зворотно з Одеси поїзд вирушатиме о 15:41 та прибуватиме на станцію Київ- Пасажирський о 22:59 із зупинками на станціях: Подільськ (17:50-17:51), Вапнярка (19:06-19:07), Жмеринка (20:01-20:03), Вінниця (20:36-20:38), Козятин (21:19-21:20).

Поїзд курсуватиме складом із вагонів виробництва ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", а у період з 20 по 25 липня - із вагонів виробництва Hyundai Rotem.

В Укрзалізниці нагадують, що в одеському напрямку також курсує швидкісний поїзд категорії Інтерсіті+ No763/764.