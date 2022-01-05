Укрзалізниця оголосила тендер на закупівлю 30 плацкартних вагонів

АТ “Укрзалізниця” оголосило тендер на закупівлю 30 плацкартних вагонів, на черзі — старт закупівлі ще 70 вагонів для денного сполучення.

“АТ “Укрзалізниця” придбає 30 плацкартних вагонів для найбільш популярного сегмента пасажирських перевезень. Відповідний тендер оголошено в системі Prozorro 31 грудня 2021 року”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що закупівля нових вагонів проводиться за бюджетні кошти, передбачені на 2022 рік у рамках виконання програми оновлення пасажирського рухомого складу та інфраструктури.

Зі свого боку член правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський зазначив, що завдяки вчасному прийняттю фінплану на 2022 рік в УЗ ще наприкінці минулого року оголосили тендер на закупівлю нової партії пасажирських вагонів.

“Йдеться про плацкартні вагони, які компанія не закуповувала роками і які доволі популярні у наших пасажирів. Завдяки закупівлі цієї партії ми зможемо повноцінно формувати поїзди з різних типів нових вагонів та пропонувати пасажирам комфортні поїздки за різними ціновими категоріями”, — поінформував член правління УЗ.

Зазначається, що нові плацкартні вагони матимуть сучасні елементи екстер’єру та інтер’єру. Зокрема, буде встановлено сучасне LED-освітлення, вакуумні санвузли, розетки з USB-портами, а також сучасну систему кондиціювання повітря.

За даними компанії, конструктивна швидкість таких вагонів складатиме 160 км/год, а строк служби — не менше 30 років.

Уточнюється, що заявки на участь у тендері АТ “Укрзалізниця” прийматиме до 2 лютого 2022 року, а сам аукціон відбудеться 10 березня 2022 року. Усі вагони компанії мають бути поставлені не пізніше 31 грудня 2023 року.

Окрім того, в Укрзалізниці планують цьогоріч замовити за кошти держбюджету ще 70 вагонів сидячого типу.

“Наразі компанія фіналізує технічні вимоги до них та найближчим часом буде оголошено відповідний тендер”, - розповіли в Укрзалізниці.

Також УЗ і надалі поповнюватиме парк пасажирських вагонів за договором, укладеним ще минулого року, та отримає 80 спальних вагонів.

Так, за угодою з ПАТ “КВБЗ” до липня 2022 року АТ “Укрзалізниця” має отримати 36 купейних вагонів, 7 вагонів СВ, 20 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному, а також 17 купейних вагонів з купе начальника поїзда та можливістю перевезення пасажирів з інвалідністю в кріслі колісному.

Як повідомлялося, у період різдвяно-новорічних свят Укрзалізниця додала у продаж більше півтори тисячі квитків на топові напрямки.

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