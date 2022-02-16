"Укрзалізниця" планує інвестувати 1,7 мільярда гривень в інфраструктуру

В січні 2022 року "Укрзалізниця" збільшила дохід в 1,6 разів - до 9,3 млрд грн, а чистий прибуток компанії склав 21 млн грн. Отримані кошти планують спрямувати на виконання програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на залізниці.

За даними УЗ, в січні показник EBITDA (обсяг прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) збільшився у рекордні 5 разів, до 2,6 млрд грн у порівнянні з минулим роком.

"Нашим ключовим завданням до кінця 2021 року було стабілізувати фінансову ситуацію у ключових державних компаніях і підприємствах. Зокрема, і в "Укрзалізниці", де ситуація станом на перше півріччя 2021 року була критичною", - розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, вивести компанію в прибуток вдалось завдяки впровадженню можливості закуповувати електроенергію напряму у виробника, оптимізації тарифів на вантажні перевезення та оперативній реакції на запити ринку.

Загалом цього року УЗ планує отримати 1,7 млрд грн чистого прибутку. За ці кошти компанія проведе масштабну модернізацію інфраструктури. Зокрема, цьогоріч готуються електрифікувати 100 км маршрутів, оновити 750 км колій, збудувати 1 500 вантажних вагонів, а також закупити щонайменше 100 пасажирських вагонів.

"Системні реформи дають результати на ключових державних підприємствах галузі - "Укрзалізниці", Борисполі, ДП МТП “Южний”, яким менше ніж за рік вдалося стабілізувати фінансовий стан", - додав Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував розвиток проєкту City Express в рамках президентської програми у Києві, Харкові та Дніпрі.