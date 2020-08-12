Укрзалізниця пропонує знижки на квитки Інтерсіті+, якщо купувати їх заздалегідь

Укрзалізниця розпочала програму лояльності, за якою пасажири зможуть платити за квитки на потяг менше, якщо купуватимуть їх заздалегідь. Так пасажири зможуть економити від 40% до 10% вартості квитка. Діятимуть знижки поки що лише на швидкісні поїзди Інтерсіті+.

Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

Для вагонів 1-го класу діє програма лояльності: купуй раніше - плати менше. Найвигідніші знижки діють, якщо купувати квитки в Інтерсіті+ за 90-30 діб до дати відправлення поїзда.

Знижка діє для подорожей у внутрішньому сполученні територією України. Пасажири можуть економити від 40% до 10% вартості квитка. Чим раніше, тим знижка більша. Зокрема, за 90-30 діб до дати відправлення поїзда - зниження на 40%, а за 24-15 діб - зниження на 10%.

За кілька діб до дати відправлення квитки навпаки, дорожчають. За 4-2 доби до відправлення - вартість підвищується на 10%, а за 1 добу - вартість зростає на 15%. Квитки доступні на порталі http://booking.uz.gov.ua/ та в залізничних касах.

В Укрзалізниці додають, що знижка (або підвищення) нараховується лише на плацкартну частину квитка.