"Укрзалізниця" з 1 червня відновлює рух електричок у 10 областях

Перелік приміських поїздів, що відновлять рух, обіцяють оприлюднити найближчим часом на офіційних сайтах регіональних філій

Відновлять рух 214 електричок, - Юрик

АТ "Укрзалізниця" відновить рух приміських поїздів у 10 областях з 1 червня. Про це повідомив в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

Зазначається, що відновлять рух 214 електричок.

Керівник "Укрзалізниці" зазначив, що залізниця отримала рішення про послаблення карантину, а відтак і запуск приміського залізничного сполучення з 1 червня у Харківській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Одеській, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Перелік приміських поїздів, що відновлять рух, обіцяють оприлюднити найближчим часом на офіційних сайтах регіональних філій.

"Пасажири повинні дотримуватись усіх санітарних норм та серйозно ставитись до карантинних обмежень", - зазначив Юрик.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" технічно готова розпочати пасажирське сполучення з 1 червня, до запуску готові 42 поїзди.

Раніше Криклій пообіцяв, що вартість залізничних квитків не зросте після карантину.