"Укрзалізниця" запретила транзит и грузоперевозки в российских вагонах

Запрет транзита по Украине и грузоперевозок в российских вагонах "Укразалізниця" приняла во исполнение указа президента Петра Порошенко о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о продлении санкций, связанных с агрессией Российской Федерацией.

"Укрзалізниця" ввела запрет на грузоперевозки и транзит по территории Украины в вагонах ряда железнодорожных операторов Российской Федерации, сообщила пресс-служба компании.

Согласно распоряжению от 18 мая, запрет касается всех грузов и пустых вагонов АО "Сбербанк Лизинг", "СГ-транс", "Нефтетранссервич", "Первая грузовая Компания", Федеральная грузовая компания, "Промтрансинвест", "Первая грузовая Компания в Украине", "Рейл 1520 Сервис", "Агрокомплекс", "Астон продукты питания ингредиенты".

Кроме того, под запрет попали Киришский, Альметьевский, Коробковский, Пермский, Октябрьский, Оренбургский, Очаковский, Рязанский, Самарский, Северо-Кавказский, Сургутский, Тобольский, Ухтинский филиалы ОАО "СГ-Транс".

Пресс-служба "Укрзалізниці" в комментарии "Интерфакс-Украина"пояснила, что такое решение было принято во исполнение указа президента Украины Петра Порошенко от 15 мая о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении санкций, связанных с агрессией Российской Федерацией.

В обновленных списках ограничения вводятся в отношении 468 юридических лиц и 1228 физических лиц.

Впервые Киев ввел санкции против 105 компаний и 388 граждан, причастных к российской агрессии, в 2015 году - через год после того, как аналогичные меры применили США и ЕС. 17 октября 2016 года президент Украины продлил прежние (из перечня исключили 41 физическое лицо и одну компанию) и утвердил дополнительные санкции против 335 физических и 167 юридических лиц.

Согласно закону "О санкциях", решение об их применении принимает СНБО Украины и вводит в действие президент своим указом.

В отношении России были задействованы экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года, после того, как Россия аннексировала украинский полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.