"Укрзализныця" будет разделена на 5 компаний

ПАО "Укрзализныця" в течение 2017-2018 годов будет разделена на пять компаний.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Стратегией развития предусмотрено продолжение процесса реформирования отрасли путем построения вертикально интегрированной структуры. В частности, будут созданы компании по направлениям деятельности, а не по региональному принципу, как было раньше. Бизнес-модель ПАО "Укрзализныця" будет построена на пяти бизнес-вертикалях: грузовые перевозки и логистика, пассажирские перевозки, инфраструктура, услуги тяги, производство и сервис. В течение текущего и следующего годов будут созданы все компании по сегментам рынка", - говорится в сообщении. "Укрзализныця" получила 48 млн гривен чистой прибыли в первом квартале 2017 года

Так, в грузовом секторе, помимо традиционных перевозок будут созданы отдельные компании терминальных услуг, логистики и интермодальных перевозок.

Предполагается, что к 2021 году доля рынка контейнерных перевозок железными дорогами увеличится с 29% до 45%. Концепцией развития также предусмотрено прямой выход "Укрзализныци" на рынок транспортных услуг Европейского союза, развитие международных транспортных коридоров.

В пассажирском секторе в 2018 году будет создано шесть региональных компаний из пригородных перевозок и вокзальная компания.

Сообщается, что предусмотрено приобретение нового подвижного состава, оптимизация его использования, внедрения новых стандартов обслуживания пассажиров. В тяговом подвижном составе будет создана отдельная компания, оператор тяги. За пять лет планируется приобрести 250 новых локомотивов и провести модернизацию существующих локомотивов.

В целом , сообщается, что инвестиции в отрасль за пять лет составят 130-150 млрд гривен.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщал, что этот год должен стать годом завершения корпоратизации ПАО "Укрзализныця".

Также, "Укрзализныця" избрала директоров шести региональных филиалов.

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