Укрзализныця и Deutsche Bahn подписали меморандум о сотрудничестве

Украинское АО "Укрзализныця" подписало меморандум о сотрудничестве с немецкой компанией Deutsche Bahn, передает корреспондент УНН.

Так, меморандум о стратегическом сотрудничестве по развитию АО "Укрзализныця" подписали и.о. председателя Укрзализныци Марчек Желько, член правления украинской компании Ремигиуш Шашкевич, а также член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn AG Рональд Пофалл и глава компании DB Engineering & Consulting.

"В рамках нашего сотрудничества речь будет именно о консалтинге, и именно компания DBEC играет первую роль в роботе нашей Deutsche Bahn. Мы очень рады и уверены в том, что это сотрудничество открывает перспективы на будущее как для нас, так и для вас. И мы уверены, что это сотрудничество будет успешным", - сказал Рональд Пофалл.

Напомним, Кабинет министров Украины создал рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества Укрзализныци и немецкой компании Deutsche Bahn.