Укрзализныця хочет повысить цены на билеты на 24%

Стоимость билетов на поезда Укрзализныци с апреля может вырасти на 12%. На столько же стоимость билетов должна повысится в октябре. Полученные средства планируют направить на развитие пассажирской инфраструктуры.

Об этом Громадскому сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Мы обратились в Министерство инфраструктуры, как к регулятору пассажирских тарифов на железной дороге, о необходимости повышения цен с этого года в два этапа: в апреле на 12%, и осенью, скорее всего, в октябре - еще на 12%", - сказал Кравцов.

В то же время приказ Министерства инфраструктуры о повышении тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки еще находится на согласовании. ЦТС отмечает, что тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении с 1 апреля будет повышена на 1%.

Повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов.