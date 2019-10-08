"Укрзализныця" купила "детектор лжи" и кресло к нему за 89 тысяч

Филиал "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзализныця" 4 октября подписал договор на приобретение компьютерного полиграфа и кресла к нему.

Общая стоимость закупки составила 89 тыс. грн.

В качестве поставщика заказчик выбрал ЧП Дубровский А.Е. , закупка пройдет по прямой процедуре, без проведения открытого тендера.

По классике закупок УЗ при публикации отчетов о заключенных договорах тендерный комитет не опубликовал ни сам договор ни отчет, который содержит информацию о характеристиках товара. Поэтому не понятно какой именно полиграф был приобретен.

Стоит отметить, что в 2017 году "Укрзализныця" уже покупала полиграф, тогда он стоил 86 тыс. грн. Позже было потрачено более 110 тысяч гривен для обучения специалиста-полиграфолога.

Поставщик полиграфа и кресла одессит ЧП Дубровский Алексей Евгеньевич регулярно занимается реализацией подобной продукции в подразделения полиции и СБУ. Он указан производителем полиграфа "Рубикон". В зависимости от комплектации его цена составляет от 3 до 4,5 тыс.$.

Остается только догадываться кого и на каких условиях проверяет на полиграфе Укрзализныця. Ну и собственно зачем УЗ еще один полиграф, к тому, который был приобретен в 2017 году.

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