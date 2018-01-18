"Укрзализныця" может увеличить стоимость пассажирских перевозок на 20%

Стоимость грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок может вырасти на 20% в 2018 году, пишет РБК-Украина.

Так, как известно, тарифы на перевозку пассажиров на внутреннем сообщении не менялись с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме вагонов СВ и Интерсити "плюс".

В компании "Укрзализныця" сообщили, что в 2018 году предлагается поэтапная индексация с 1 апреля и 1 октября по 10%.

При этом по поводу тарифов на грузоперевозки, УЗ рассматривает возможность корректировки их на уровень индекса цен производителей промышленной продукции, которую потребляет отрасль.

Напомним, 31 октября 2017 года вступил в силу приказ Министерства инфраструктуры "О внесении изменений в коэффициенты, применяемые к сборнику тарифов на перевозку грузов в пределах Украины и связанные с ним услуги".

Этим приказом введена в действие индексация тарифов на 15%.

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