Укрзализныця тестирует информационно-торговые терминалы Bloomberg

Укрзализныця начала в тестовом режиме работу с информационно-торговыми терминалами Тhomson Reuters и Bloomberg.

Об этом сообщил глава правления компании Войцех Балчун на своей Facebook- странице.

"Это ведущие мировые информационные агентства, показывающие ход торгов валютными курсами, денежными ресурсами, финансовыми инструментами, товарными группами, биржевыми индексами и позволяющие в режиме реального времени и с максимальной прозрачностью фиксировать сделки на финансовых рынках", - заявил он.



По словам Балчуна, оборот Укрзализныци по банковским счетам достигает 80 млрд грн в год, а объем операций компании по купле-продаже долларов США, в среднем в год составляет $300-350 млн. Разница между средними на рынке валютными курсами и курсами, по которым Укразилизныця покупала или продавала свою валюту в 2016 году составила около 7,5 копеек за доллар. В 2017 году этот показатель был постепенно снижен.

"Технологиями и кадрами мы должны соответствовать требованиям времени для максимально эффективного управления своими денежными ресурсами. Поэтому с приходом в команду УЗ профессиональных менеджеров изменили технологию работы и видим сегодня очередные результаты оптимизации и повышения операционной эффективности в финансовом блоке компании", - пишет Балчун.

Напомним, Укрзализныця заявляет о блокировании тендера по закупке поездов.