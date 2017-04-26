Укрзализныця уверяет, что не возит грузы в ОРДЛО

Укрзализныця заявляет, что не осуществляет никакой деятельности на неподконтрольной территории.

Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном на официальном сайте.

Отмечается, что общество не использует подвижной состав для любых перевозок на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Укрзализныця также отметила, что пока отсутствует железнодорожное сообщение с неподконтрольными территориями. Железнодорожным транспортом не перевозятся грузы на временно неподконтрольную территорию Украины и обратно, движение поездов остановлено.

Как сообщалось, СНБО 15 марта 2017 года, принял решение о временном полном прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными территориями на Донбассе. Решение не касается гуманитарных грузов и пересечения линии разграничения людьми.

Напомним, Укрзализныця" лишилась на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей 226 тепловозов и 68 электровозов. По информации, предоставленной региональным филиалом "Донецкая железная дорога", потери перевозчика, связанные с временным блокированием движения поездов, по состоянию на 13 марта составляли примерно 164 млн грн.

Экономическая правда