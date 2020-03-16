Укрзализныця вернула более 86 миллионов за неиспользованные билеты

С 11 по 15 марта 2020 года пассажиры Укрзализныци вернули 303 тысячи железнодорожных билетов на общую сумму почти 86,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Сейчас наблюдается существенное падение продаж билетов на фоне увеличения случаев возврата проездных документов, в том числе и на неотмененные поезда. Так, с 11 по 15 марта пассажиры вернули 303 тыс. железнодорожных билетов на общую сумму почти 86,6 млн грн", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что для возврата средств за неиспользованные билеты, приобретенные в кассах, нужно обратиться в любую железнодорожную кассу. Пассажиру сразу возвращают деньги, кроме случаев, когда отсутствует достаточное количество наличных. В таком случае гасится билет, и пассажир может обратиться за своими деньгами в любой удобный день в течение 6-ти месяцев. При этом средства возвращаются в течение 3-5 дней с момента обращения пассажира.

Билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн сервисы. Средства зачисляются на карту в течение 30 календарных дней.

Как сообщал Укринформ, 15 марта в Укрзализныце заявили, что компания компенсирует пассажирам 100% стоимости проездного документа на все отмененные из-за введения карантина международные поезда.

На международные поезда, которым ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, с которой пассажир имел проездной документ. Во всех остальных случаях возврат проездных документов осуществляется на общих основаниях согласно "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

С 17 марта Укрзализныця прекратит международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, вызванного вспышкой острой респираторной болезни Covid-19, или до принятия соответствующих постановлений правительства.