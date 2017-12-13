"Укрзализныця" временно прекращает возврат билетов по интернету

ПАО "Укрзализныця" с целью предупреждения злоупотреблений с билетами, оформленными через интернет, до окончания периода новогодне-рождественских перевозок будет осуществлять их возврат только через железнодорожные кассы.

"Такое решение принято по многочисленным просьбам пассажиров для недопущения создания искусственного дефицита и дальнейших спекуляций проездными документами на поезда", - отмечается в сообщении "Укрзализныци", которое приводит Интерфакс-Украина.

Компания отмечает со ссылкой на выводы ее специалистов, что подавляющее количество билетов на пиковые даты, в частности на зимние праздники, выкупается через интернет в первые минуты открытия продаж. В то же время прослеживается тенденция к возврату значительной части выкупленных билетов (преимущественно в ночные часы), что, так или иначе, коррелирует с нарастанием ажиотажного спроса на путешествия по популярным маршрутам.

"Такие данные могут свидетельствовать о том, что билеты массово и системно выкупаются для их последующей перепродажи. В результате создается искусственный дефицит, который вызывает справедливое недовольство и нарекания граждан, собирающихся путешествовать", - подчеркивают в ПАО.

Как сообщалось, по состоянию на 5 декабря 2017 года "Укрзализныця" назначила 12 поездов в популярных направлениях к новогодним и рождественским праздникам.