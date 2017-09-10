"Укрзализныця" выплатит компенсации пассажирам поезда, в котором находился Саакашвили

ПАТ "Укрзализныця" пообещала выплатить компенсации пассажирам поезда "Интерсити" сообщением "Перемышль-Киев", который не смог вовремя отправится в путь.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"ПАО "Укрзализныця" делает все возможное для того, что выполнить свои обязательства перед пассажирами. В соответствии с законодательством пассажирам будут выплачены положенные компенсации. ПАО "Укрзализныця" просит прощения у пассажиров за дискомфорт и неудобства, которые возникли из-за обстоятельств, не зависящих от перевозчика", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 10 сентября, Михаил Саакашвили отправился в Украину на поезде "Интерсити" сообщением "Перемышль - Киев". Поезд должен был отправиться в 13:07 по украинскому времени, но его отправление было задержано на несколько часов. По некоторым сообщениям отправление задерживали правоохранители. Но вскоре полиция эту информацию опровергла.

"Укрзализныця", в свою очередь, объяснила задержку поезда "Перемышль - Киев" пребыванием в нем человека, который не имеет оснований для въезда в Украину.

Позже поезд был задержан в Польше с требованием к Михаилу Саакашвили покинуть вагон, пассажирам предложили добраться в Украину на автобусе. Михаил Саакашвили также пересел в автобус.

Потом стало известно, что политик собрался пересечь границу в другом месте - в пункте пропуска "Медика-Шегини" вместо КПП "Краковец".