"Укрзализныця" закупила бракованные запчасти на 20 млн грн, открыто дело о растрате

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили факт поставок для ПАО "Укрзализныця" неликвидных бракованных запасных частей для подвижного состава железнодорожного транспорта на 20 млн грн.

"Руководство одного из структурных подразделений госпредприятия заключило договоры на поставки запчастей с двумя частными предприятиями. Коммерсанты в рамках соглашений сознательно поставили предприятию комплектующие, произведенные с грубыми нарушениями технических условий, что, в частности, значительно снижало срок эксплуатации запчастей... Чиновники структурного подразделения госпредприятия не обеспечили надлежащую проверку качества товара", - сообщается на официальном сайте СБУ в пятницу утром.

В сообщении не уточняется, в какой период и каким подразделением производились указанные закупки.

По выводам экспертов, закупка этих комплектующих могла привести к чрезвычайным происшествиям на железной дороге. В настоящее время неликвидная продукция опечатана и передана на ответственное хранение госпредприятия.

В офисах коммерсантов и структурного подразделения железной дороги оперативники СБУ изъяли документацию, доказывающую проведение многомиллионной сделки по поставкам некачественных комплектующих. Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах, осуществленная должностным лицом, путем злоупотребления служебным положением), ведется досудебное следствие.