"Укрзализныця" закупила у "Российских железных дорог" наградных знаков на 182 тыс. рублей

ПАО "Укрзализныця" закупила у ОАО "Российские железные дороги" наградных знаков "Почетный железнодорожник" на 181 тыс. 927 рублей. Об этом сообщает prozorro.gov.ua.

В целом "Укрзализныця" закупила 96 знаков "Почетный железнодорожник" в футляре и бланки удостоверений к этому знаку.

"Российские железные дороги" должны поставить знаки до 31 декабря 2018 года.

Отмечается, что наградной знак "Почетный железнодорожник", который находится в футляре, изготовлен из медно-никелевого сплава методом штамповки и не содержит драгоценных металлов.

Согласно сообщению, в системе электронных госзакупок Prozorro, филиал "Укрзализныци" заключил этот договор 26 июля.

Договор купли-продажи подписал и.о. директора филиала "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" Евгений Никитин и его заместитель Андрей Лапин, а со стороны "РЖД" - директор Административно-хозяйственного управления Владимир Скубак.