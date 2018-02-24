"Укрзализныця" запускает новый поезд Киев - Бердянск - Покровск

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов рассказал, что Киев и юго-восток Украины соединят новым железнодорожным маршрутом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Речь идет о поезде No226/226-246/245 - "Киев-Бердянск-Покровск".

"Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. Поезд начнет курсировать с 25 марта", - написал он.

Таким образом, подчеркнул Кравцов, будет решена проблема ночного сообщения Бердянска и ряда районов Донецкой области с центральными регионами Украины и Киевом.