"Укрзализныця" запустит новые поезда в европейские города

В течение 2017 года планируется запустить несколько новых поездов в европейские города. В частности, разрабатываются маршруты на Польшу, Венгрию и Словакию.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает пресс-служба министерства.

"Сейчас рассматривается новое направление на Польшу. Кроме того, мы хотим запустить в этом году маршрут Мукачево - Будапешт. Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию", - отметил министр.

Омелян отметил, что в международном сообщении для Укрзализныци станут приоритетными европейские направления.

"В течение последних десятилетий сложилось так, что "Поезд номер 1" у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это", - отметил министр.

Напомним, что "Укрзализныця" может запустить еще один Интерсити в Польшу.

