"Укрзализныця" запустит пассажирские поезда в Австрию, Болгарию и Польшу

В среду, 25 января, руководитель правления публичного акционерного общества "Укрзализныця" Войцех Балчун в ходе заседания Кабинета министров Украины заявил, что компания намерена осуществить запуск пассажирских поездов в Польшу, Австрию и Болгарию, передает Центр транспортных стратегий.

Однако он не рассказал о дате запуска и конечных станциях новых поездов.

До 2014 года из Украины в Болгарию следовал поезд из Российской Федерации, маршрут которого был изменен и запущен в обход Украины. В настоящее время у Украины есть прямое железнодорожное соединение с рядом стран, среди которых Польша, Словакия, Чехия, Венгрия, Молдова, Беларусь и Российская Федерация.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Министерстве инфраструктуры Украины предложили поэтапно повышать цены на перевозки пассажиров в 2017 году.

