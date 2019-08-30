Укрзализныцю планируют разделить на три части и частично приватизировать

Новое правительство планирует разделить Укрзализныцю на три компании и продать ее часть частным инвесторам.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время общения с журналистами 30 августа.

"Лично моя позиция: чем меньше государства в экономике, тем лучше. Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими - та же Укрзализныця. Там есть часть, которая не может быть приватизирована - железнодорожное полотно", - сообщил Гончарук.

По его словам, УЗ нужно разделить на три части и лишь одну из них оставить в государственной собственности.

"Есть модель, когда предприятие делится на операторов трех различных частей. Это отдельная и очень сложная история. То, что может быть и является естественной монополией, где не может быть конкурентного рынка, можно оставить государству. И то, я бы заводил туда частный капитал", - сообщил Гончарук.

Накануне глава Укрзализныци Евгений Кравцов предлагал продать часть акций Укрзализныци частным компаниям для привлечения инвестиций.

Ранее исполнительный директор Международного фонда Блейзера, внештатный советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире "Радио НВ" отметил, что Укрзализныцю нужно разделить и продать, оставив в руках государства "стратегические вещи и не очень интересные для бизнеса".

"Монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК Нафтогаз Укрзализныцю", - отметил он.

В ответ министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян эту идею раскритиковал, отметив, что она "может уничтожить логистику в Украине.

О приватизации части Укрзализныци говорил также заместитель главы Офиса президента и кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук. Он также выступил за скорейшую приватизацию государственных банков.

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов сообщал, что часть Укрзализныци могут продать иностранным инвесторам.

Громадське телебачення

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