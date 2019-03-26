Уровень безработицы в Украине снизился - Госстат

По результатам выборочного обследования населения (домохозяйств) по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в IV квартал 2018р. составила 16,2 млн человек, а количество безработных соответствующего возраста - 1,7 млн человек. Об этом сообщили УНН в Госстате.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет по сравнению с данными предыдущего года увеличился на 1,2 п.п. и составил 56,6%, а среди населения трудоспособного возраста - на 1,9 п.п. и 65,8% соответственно.

Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте 15-70 лет в IV квартале 2018 г. по сравнению с IV квартал 2017 г. уменьшился на 0,6 п.п. и составил 9,3%.

К анализу были привлечены все регионы Украины, кроме первой и второй зон радиационного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2018 составила 1,3% трудоспособного населения.

Так, по данным Госстата, в декабре безработными зарегистрировались в Госслужбе занятости 341,7 тыс. Человек, ежемесячно получают в среднем 2876 грн помощи.

При этом в Госстате отметили, что количество вакансий в декабре была наименьшей за все 2018 - 58,4 тыс. - на каждую из них претендовали в среднем по 6 человек.

В ноябре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 301 тыс. Безработных , что на 29,6 тыс. Больше, чем в октябре. По сравнению со II и III кварталами 2018 уровень безработицы в IV квартале немного увеличился.