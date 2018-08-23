Уровень теневой экономики в Украине снизился до 33% ВВП - МЭРТ

Министерство экономического развития и торговли констатирует снижение уровня теневой экономики на 4 п.п. до 33% по итогам января-марта текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українські Новини.

Детенизация украинской экономики стала возможной благодаря: сохранению главных признаков макроэкономической стабильности и позитивным экономическим тенденциям в условиях реализации политики, направленной на расширение внутреннего спроса, чему способствовало, в том числе повышение доходов населения и благоприятных внешних условий.

Также детенизация стала возможной благодаря укреплению инвестиционной составляющей экономического роста в условиях продолжения процессов реформирования экономики, сохранению высокого уровня деловой активности бизнеса и улучшения ожиданий.

В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом.

Это, в частности сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных власти территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны.

Министерство отмечает, что все методы, с использованием которых оценивается уровень теневой экономики, показали сокращение уровня по сравнению с первым кварталом 2017 года.

Детенизация экономики в 1-м квартале стала следствием сохранения главных признаков макроэкономической стабильности и положительных экономических тенденций в условиях политики увеличения внутреннего спроса, среди благоприятствующих факторов также укрепление инвестиционной составляющей экономического роста и продолжения реформирования экономики.

Наибольший уровень теневой экономики традиционно выявил метод "расходы населения - розничный товарооборот" - 48% ВВП, что является на 5 п.п. меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Электрический метод показал сокращения уровня теневой экономики на 2 п.п. - до 29% официального объема ВВП, а монетарный - на 1 п.п. - до 25% ВВП.

Объем реального ВВП в первом квартале текущего года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как рост объема внутреннего потребления электроэнергии, за вычетом потребления для коммунально-бытовых нужд, сохранял более медленные темпы - 2,1.

В то же время монетарный метод зафиксировал увеличение уровня теневой экономики на 1 п.п. до 38% ВВП.

По методу убыточности предприятий уровень теневой экономки сократился на 4 п.п. до 24% ВВП.