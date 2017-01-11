Уровень занятости в Украине составляет около 56% - Рева

Сейчас уровень занятости населения в Украине составляет около 56%. Об этом сегодня на заседании правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Уровень занятости на сегодняшний день составляет 56,2% от количества трудоспособных людей в Украине. Из 26 миллионов человек трудоспособного населения в возрасте от 15 до 70 лет у нас на сегодняшний день занятыми являются чуть больше 16 млн человек", - заявил Рева, сообщают Вести-UA.net со ссылкой на rbc.ua.

По его словам, после начала вооруженной агрессии Российской Федерации в 2014-2015 годах количество рабочих мест в Украине уменьшилось на 3 миллиона.

