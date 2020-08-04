Уруський каже, що нове міністерство буде "компактним". Максимум 300 осіб

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості налічуватиме до 300 працівників, а заступниками очільника міністерства після перевірок мають стати Валерій Іващенко, Віталій Немілостівий, Тарас Коваленко та Юрій Петровський.

Як передає Укрінформ, про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський розповів в інтерв'ю виданню Defense Express.

"Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України вже створено та отримало печатку. Зараз вирішується бюрократичні питання, наприклад, положення та кадри. Міністерство має бути компактним, мова йде про 150 осіб на першому етапі та максимум до 300 фахівців надалі. Водночас ми не повинні допустити розриву у передачі функцій між Мінекономіки та новоствореним міністерством, зокрема й у справі державного оборонного замовлення", - повідомив віцепрем'єр.

Уруський запевнив, що не буде штучно роздуто керівну ланку міністерства, яка включає чотирьох заступників, а кандидати на посади вже відібрані. Після проходження всіх перевірок та співбесід ними мають стати Валерій Іващенко, Віталій Немілостівий, Тарас Коваленко та Юрій Петровський, додав він.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила постанову про призначення Олега Уруського віцепрем'єр-міністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Олег Уруський - доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії в галузі науки і техніки, академік Міжнародної академії аеронавтики