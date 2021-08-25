Уруський назвав найперспективніші розробки українського ОПК

На сьогодні українська оборонна промисловість є високоперспективною галуззю, а техніка вітчизняного виробництва користується попитом на іноземних ринках.

Про це розповів віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський виданню «Український тиждень», передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу держустанови.

«Як на мене, українська оборонна промисловість є високоперспективною галуззю. Сьогодні Україна заявляє про себе дуже серйозно, зокрема й на міжнародних ринках. Кажу насамперед про високоточну зброю, протитанкові ракетні комплекси, радіолокаційні системи, засоби розвідки та РЕБ, транспортну авіацію, ракетне озброєння», – сказав очільник Мінстратегпрому.

За його словами, нині є також зацікавлення з боку іноземних партнерів до українських безпілотних літальних апаратів та засобів боротьби з ними.

Щоправда, з української техніки найбільший попит на світовому рику мають насамперед протитанкові ракетні комплекси «Скіф», «Корсар», «Стугна», ракетний комплекс «Нептун», а також бронетанкова техніка та радіолокаційні системи.

«Наразі тривають перемовини з потенційними замовниками щодо танку «Оплот» та БТР-4», – додав Уруський.

Повноцінний запуск Агенції оборонних технологій, метою якої є розвиток інноваційних технологій в оборонно-промисловому комплексі (ОПК), планується на 2022 рік.