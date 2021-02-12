Уруський повідомив, що Україна планує запустити супутник "Січ" ракетою компанії SpaceX

Запустити власний супутник планує Україна за підтримки компанії SpaceX Ілона Маска. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в етері телеканалу "Перший діловий".

Реалізувати амбітну ідею хочуть уже у грудні цьогоріч. Зараз Україна веде переговори з компанією. Вирішують, чи сумісний супутник "Січ" із ракетним носієм SpaceX.

Український космічний пристрій, за словами Уруського, вже майже готовий. Він уже встиг перевірити реальний стан супутника на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі. Востаннє апарат дистанційного зондування українці запускали 10 років тому.

Нагадаємо, компанія SpaceX здійснила найбільший в історії запуск за кількістю корисних навантажень і, таким чином, побила рекорд у галузі космонавтики.

5 Канал

https://www.5.ua