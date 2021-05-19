Уряд конкретизував зміни в умовах призначення житлових субсидій

Сьогодні Уряд прийняв рішення щодо уточнення змін в умовах призначення житлових субсидій, запропонованих Міністерством соціальної політики.

Постанова Кабінету Міністрів дозволить призначити субсидію на наступний період для понад 2,5 млн домогосподарств автоматично, без особистого звернення. І тільки 15 % домогосподарств необхідно буде оновити документи для її отримання (близько 460 тис. домогосподарств).

Рішенням Уряду передбачено:

1. Не враховувати доходи від розміщення депозитів, оскільки банківські установи подають звіт до ДФС загальною сумо, і наразі відсутня персоніфікована інформація про доходи фізичних осіб від розміщення депозитів.

2. Збільшити до 100 тис. грн суму коштів на депозитному рахунку, перевищення якої позбавляє громадян права на отримання житлової субсидії (наразі це 25 прожиткових мінімумів, або 56 750 гривень).

3. Не враховувати житлові приміщення, які перебувають у спільній частковій або сумісній власності (переважно це приватизація житла), а також ті, які знаходяться в сільській місцевості (в основному це спадщина).

Домогосподарствам, у яких відсутні критерії, за яких житлова субсидія не призначається, передбачено автоматичне перепризначення субсидії.

Рішення про призначення житлових субсидій таким домогосподарствам в автоматичному режимі прийматиметься органами соціального захисту населення на підставі інформації Мінфіну за результатами проведеної верифікації даних щодо одержувачів житлових субсидій (наявність у власності житлових приміщень, транспортних засобів, депозитних рахунків та інше).

Таким чином, призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, буде проводитися без звернень громадян, крім домогосподарств, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі (необхідно отримати дані для виплати коштів у готівковій формі);

була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи) (необхідно підтвердити місце фактичного проживання);

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації (необхідно актуалізувати відомості щодо непроживання окремих осіб за місцем реєстрації).

"Програма житлових субсидій - це адресна підтримка громадян, які не мають можливості оплатити комунальні послуги, а не підтримка тих, хто приховує свій майновий і матеріальний стан, і як правило, має тіньові доходи, не сплачуючи податки. Тому всі ці зміни про справедливість, адже фінансування призначених субсидій відбувається за рахунок коштів державного бюджету, тобто добросовісних платників податків", - зазначила на засіданні Уряду Міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Постановою передбачається застосування її норм з 1 травня 2021 року.

Міністерство соціальної політикиhttp://www.msp.gov.ua/news/20065.html



