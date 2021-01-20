Уряд підвищив зарплати бюджетникам на 30%

Кабінет міністрів підвищив зарплати працівників бюджетних установ з 1 січня на 20%, а з 1 грудня — ще на 8,3%. Відповідна постанова схвалена на сьогоднішньому засіданні уряду.

Як зміниться оклад

З 1 січня 2021 року посадові оклади (тарифні ставки) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду ЄТС — 2670 грн, а з 1 грудня 2021 року — 2893 грн.

Наразі посадовий оклад працівника 1-го тарифного розряду становить 2225 грн. Таким чином за рік оклад зросте на 30%.

Оклади бюджетників збільшуються через підвищення мінімальної зарплати до 6000 грн.

З 1 січня розмір мінімальної заробітної плати збільшився на 1 тис. грн — до 6 тис. грн. Це закладено в державному бюджеті на 2021 рік. Ще одне підвищення заплановано на 1 грудня 2021 року- до 6,5 тис. грн з відповідним переглядом витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери.

У той же час прожитковий мінімум, який встановлений з січня по червень включно, не змінився в порівнянні з груднем 2020 року і становить 2189 грн. З 1 липня він збільшиться до 2294 грн, а з 1 грудня — до 2393 грн.

Спочатку друге підвищення мінімалки в 2021 році планувалося на липень, однак після консультацій з міжнародними партнерами Кабмін вирішив відкласти його на грудень.

У минулому році мінімалка підвищувалася двічі: з 1 січня — з 4173 грн до 4723 грн, а з 1 вересня — до 5 тис. грн.

Минфин

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