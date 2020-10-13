Уряд продовжить дію адаптивного карантину до кінця року, - Шмигаль

Кабінет міністрів продовжить дію адаптивного карантину в Україні у зв'язку із поширенням COVID-19 до кінця року

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час засідання Кабміну.

"Уряд сьогодні продовжить дію адаптивного карантину до кінця року. Це потрібний крок, щоб гарантувати більш безпечне середовище для українців і поки що це найбільш дієвий механізм від поширення коронавірусу не лише в Україні, але й вцілому в світі", - сказав Шмигаль.

За його словами уряд пропонує змінити правила адаптивного карантину. Так, будуть змінені правила щодо дозволеної кількості людей у масових зібраннях, оскільки дослідження показало, що кількість випадків захворювань після таких заходів зростала.

Нагадаємо, раніше МОЗ запропонував продовжити карантин в Україні до 31 грудня.