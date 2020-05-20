Уряд робить все можливе, аби спинити зростання бідності - Президент

Уряд враховує всі рекомендації ЮНІСЕФ, які покликані допомогти подолати наслідки пандемії та зростання бідності, однак слід пам'ятати, що Україна - бідна країна, яка щороку має сплачувати мільярди доларів кредитів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на пресконференції у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Всі рекомендації ЮНІСЕФ уряд взяв, уряд аналізує, і повірте, у них навіть більше кроків, ніж пропонує ЮНІСЕФ. Тобто всі ці програми урядом будуються, але ще раз хочу вам сказати, при всій повазі до всіх: ми багато грошей винні міжнародним кредиторам, дуже багато. Ми серйозна країна, але ми країна бідна і це треба визнати, яка повинна виплачувати щороку мільярди доларів США за користування цими кредитами. Не ми їх набрали, але ми будемо їх виплачувати, нічого не зробиш", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що уряд робить все можливе, аби спинити зростання бідності. Зокрема, глава держави згадав про індексацію пенсій, разову виплату пенсіонерам тисячі гривень, які отримували менше 5 тис. грн.

"У нас 12 млн пенсіонерів в країні. Складно підвищити пенсію всім", - заявив Зеленський.

Аналізуючи рекомендації ЮНІСЕФ, Зеленський звернув увагу, що порівнювати зарплату в Україні та розвинених країнах світу некоректно, оскільки прожитковий мінімум і середня зарплата в цілому в Україні менша. Разом з тим, держава й надалі продовжуватиме робити все, аби протистояти бідності.

"Уряд повинен забезпечити нормальною медициною людей, забезпечити можливість купувати ліки, забезпечити зараз засобами захисту всіх людей. Що стосується програми податкових канікул, вони скоро запровадять для малого і середнього бізнесу і кредити під 5-7-9%", - заявив глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, в ЮНІСЕФ заявили, що глибоко стурбовані, що внаслідок запроваджених урядом заходів 42 тисячі дітей, у тому числі діти з інвалідністю, які виховувались в інтернатних закладах та інших інституціях, були відправлені назад у свої родини. Повернення відбулося без попередньої перевірки умов у родинах цих дітей. Значна частина цих родин перебувають у групі ризику та у складних фінансових обставинах.

У ЮНІСЕФ закликали уряд України вжити комплексних заходів для підтримки таких дітей та їхніх сімей - як фінансово, так і через соціальні послуги на місцевому рівні.

Зокрема, необхідно забезпечити підтримку і супервізію для родин у зоні ризику, фінансову і матеріальну допомогу соціально вразливим родинам, у які повернули дітей з інституцій; надати чіткі інструкції і підтримку місцевій владі і керівникам інституцій для запобігання поширення у них COVID-19, а також надати необхідні захисні засоби для запобігання можливому спалаху хвороби.

Крім того, на переконання ЮНІСЕФ, слід надати чіткі інструкції і підтримку для захисту соцпрацівників і служб у справах захисту дітей, аби вони мали змогу відвідувати родини, у які повернули дітей.