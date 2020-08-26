Уряд розгляне підвищення зарплати бюджетникам

Кабмін у середу розглядатиме питання про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери.

Відповідний проєкт постанови є у порядку денному засідання КМУ, оприлюдненому на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

Кабінет Міністрів затвердить порядок формування і ведення ліцензійного реєстру, порядок спрямування коштів державного дорожнього фонду.

Планується внесення змін до порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, до положення про Пенсійний фонд України.

Міністри змінять склад експертно-аналітичної ради з питань участі держави у статутному капіталі банків.

Вони також погодять низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, про зміни до деяких законодавчих актів, Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.