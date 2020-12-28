Уряд скасував пільговий тариф на електроенергію для населення з 1 січня

Кабінет міністрів України на своєму засіданні у понеділок, 28 грудня, скасував пільговий тариф на електроенергію встановлений на рівні 90 копійок за кВт/год для населення на перші 100 кВт/год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год. Таке рішення одноголосно прийняли учасники засідання.

Представляючи проект постанови т.в.о. голови Міненерго Юрій Вітренко заявив про важливість продовження положення про "Покладення спеціальних обов'язків" (ПСО), термін дії якого закінчується 31 грудня. Відповідно до рішення Кабміну, термін дії ПСО продовжили до 31 березня 2021-го та встановили фіксовану ціну в 1,68 грн за кВт/год.

Очільник Міненерго також наголосив, що попри підвищення в Україні й надалі зберігатимуться занижені тарифи на електроенергію для населення приблизно в два рази нижче ринкових цін.

За спецобов'язками (ПСО) населення платить фіксований тариф на електроенергію. Уряд вирішив продовжити ПСО до 31 березня 2021 року. Але тепер за перші 100 кВт/год треба буде платити не 90 копійок за 1 кВт/год, а фіксований тариф - 1,68 грн.

Наприклад, якщо за місяць споживач використовує в середньому 80 кВт/год, то для нього ціна зросте майже вдвічі: якщо до 31 грудня 2020 року він сплачував 72 грн, то вже з 1 січня 2021 року йому доведеться платити 134,4 грн.

Якщо ж він перевищував квоту у 100 КВт/год, то його платіжка збільшилася на 78 гривень. Після 100 кВт/год різниці у ціні вже не буде.

За словами Вітренка, рішення є тимчасовим, а Міненерго разом з Нацкомісією з тарифів напрацьовує новий варіант ПСО.

Зауважимо, що тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 року. Вони становили 90 коп./кВт.год за перші 100 кВт.год та 1,68 грн/кВт.год за решту обсягу місячного споживання.

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