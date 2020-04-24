Уряд схвалив 300% надбавки медикам, які борються з коронавірусом

Українські медики, які працюють із зараженими новим коронавірусом COVID-19, будуть отримувати надбавки у розмірі до 300% заробітної плати. А заклади охорони здоров'я будуть отримувати оплату послуг через Національну службу здоров'я України.

Відповідну постанову 24 квітня затвердив Кабінет міністрів під час позачергового засідання.

"Цією постановою ми визначили порядок додаткових виплат працівникам закладів охорони здоров'я у розмірі до 300% заробітної плати, а також порядок забезпечення пацієнтів лікарськими засобами та медичними виробами", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з ухваленою постановою, закупівля послуг планується з урахуванням можливості закладів надавати пацієнтам якісну медичну допомогу за наступними пакетами: стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19; екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою та встановленим коронавірусом; медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, які реагують на COVID-19; стаціонарна медична допомога при COVID-19, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року.