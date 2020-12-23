Уряд схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької і Луганської областей

Сьогодні, 23 грудня 2020 року, на своєму засіданні Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької і Луганської областей.

"Наголошу - мова йде про вирішення питань соціально-економічного характеру на підконтрольній Уряду території Донецької і Луганської областей. Ця концепція ляже в основу при розробці Стратегії економічного розвитку Донеччини і Луганщини. Так, на початку йдеться про підконтрольну Уряду територію. Наразі ми маємо простір для експерименту і створення підстав для того, щоб міжнародна спільнота почала розглядати майбутню Стратегію економічного розвитку спочатку цього регіону, а потім і інших регіонів України, як складову власної економічної політики", - сказав Віцепрем'єр- міністр України Олексій Резніков.

Він наголосив, що до 2014 року Донеччина і Луганщина були надзвичайно потужними індустріальними і аграрними регіонами. Але внаслідок збройної агресії Російської Федерації ці території були зруйновані. "Повторюся - економічні втрати чисельні. Експерти оцінюють, що на мінімальне економічне відновлення Донеччини і Луганщини знадобиться близько 20 млрд доларів. Ці цифри орієнтовні, але єдине, що зрозуміло вже зараз - вони астрономічні і вирішити ці проблеми за рахунок коштів держбюджету, донорів чи чергових кредитів - неможливо. На це спроможні тільки інвестори", - додав Олексій Резніков.

Він пояснив, що підхід Концепції майбутньої Стратегії базується на створенні можливостей і стимулів для інвестицій через:

Визначення територій і кластерів пріоритетного розвитку;

Запровадження податкових стимулів у вигляді спрямування частини прибутку підприємств на реінвестування у власний розвиток;

Поширення стандартів міжнародних комерційних арбітражів;

Страхування військово-політичних ризиків;

Розвиток інфраструктури.

"Створення робочих місць і розвиток спроможності громад - це пріоритети. Мова йде про десятки тисяч робочих місць. Майбутня Стратегія, яка буде розроблена на базі сьогоднішньої концепції, має повністю вкладатися у логіку реформи децентралізації, яка була реалізована багато в чому за підтримки європейських партнерів. Західні інвестиції, разом із вітчизняними, можуть зіграти вирішальну роль у перетворенні областей в двигун економічного розвитку. І коли інвестори побачать, що навіть на ризикованих територіях - поблизу лінії дотику, вони можуть ефективно працювати, розвиватись і отримувати ККД, то вони і всю іншу територію України точно розглядатимуть як інвестиційно привабливу для них. І від нас з вами залежить, чи буде майбутня Стратегія успішною. Дякую колегам за підтримку", - сказав Віцепрем'єр-міністр України.

Концепцію було підтримано з урахуванням доопрацювання протягом одного дня техніко-юридичних правок спільно з Мінфіном та Мінекономіки.

"До речі, трошки відкрию завісу. НАК "Нафтогаз України" починає проект з освоєння Юзівського родовища. Більша частина ділянки знаходиться в Донецькій області. Це великий інвестпроект, який чудово вписується в ключові засади нашої концепції. Адже це і українські інвестиції, і додаткові податки та робочі місця, розвиток громад, а у перспективі - міжнародні інвестиції", - підсумував Олексій Резніков.

Нагадаємо, на виконання рішення Уряду щодо ухвалення Концепції Мінреінтеграції планує розробити Стратегію економічного розвитку Донецької й Луганської областей на основі 42 міжнародних кейсів й подати її на затвердження Кабінету Міністрів до квітня 2021 року.

Майбутня Стратегія економічного розвитку Донецької і Луганської областей концентруватиметься передусім на потребах людей та територіальних громад, в яких вони живуть.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Донецька ОДА

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