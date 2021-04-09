Уряд схвалив "Укравтодору" нові держгарантії на 10 млрд грн

Уряд України затвердив надання в 2021 році Агентству автомобільних доріг України ("Укравтодор") державних гарантій на 10 млрд грн і перелік проектів, на реалізацію яких можуть бути залучені кошти під ці гарантії.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів No327 від 2 квітня, оприлюдненою в п'ятницю, "Укравтодор" може залучати позики під ці держгарантії терміном до 15 років, а процентну ставку та інші їхні умови буде визначено в кредитному договорі або рішенні про емісію облігацій за погодженням із Мінфіном.

Цією самою постановою уряд затвердив нову редакцію паспорта Державної цільової економічної програми автодоріг загального користування держзначення на 2018-2022 роки. Згідно з нею, цього року бюджетне фінансування скоротиться до 56,81 млрд грн із 96,03 млрд грн минулого року, а наступного воно знизиться до 47,65 млрд грн.

Загальний обсяг фінансування цього року буде зменшено до 85,25 млрд грн з 115,73 млрд грн минулого року зі зростанням наступного року до 92,86 млрд грн за рахунок збільшення інших джерел фінансування, зокрема коштів інвесторів: до 39,02 млрд грн із 12,93 млрд грн минулого року та 24,04 млрд грн цього.

Кошти міжнародних фінансових організацій цього року скоротяться до 4,41 млрд грн із 6,77 млрд грн минулого року, але наступного частково відновляться - до 6,18 млрд грн.

Цього року видатки держбюджету на виконання боргових зобов'язань "Укравтодору" збільшаться до 14,76 млрд грн із 5,61 млрд грн минулого, але наступного скоротяться до 7,48 млрд грн.

Оновлена програма передбачає збільшення будівництва нових доріг цього року до 36,5 км і наступного до 194,8 км із 30,9 км минулого, а також зростання реконструкції доріг до 123,7 км цього року і 201,6 км наступного року з 49,5 км минулого. Решта припадає на капітальний і середній ремонт.

Як повідомлялося, уряд України в 2020 році надав "Укравтодору" держгарантії на 23,5 млрд грн. Зокрема, "Укравтодор" 28 квітня отримав держгарантію на 19,274 млрд грн, 18 грудня - на 1 млрд грн і 22 грудня на 2,25 млрд грн та 1 млрд грн.

Згідно з даними про загальну суму державного та гарантованого державою боргу за 2020 рік, "Укравтодор" розмістив 12-місячні облігації на суму 5,78 млрд грн у квітні минулого року, на 5,08 млрд грн - у червні та на 3,5 млрд грн - у листопаді. Сумарно від розміщення цього типу облігацій держагентство автодоріг залучило 14,36 млрд грн.

Окрім того, в серпні "Укравтодор" розмістив трирічні облігації на суму 2,87 млрд грн, а в листопаді - п'ятирічні на 2 млрд грн.

За даними "Укравтодору", 12-місячні облігації викупив Укрексімбанк: на 5,782 млрд під 10,5% на один рік, 5,081 млрд під 9,99% на два роки і 2,872 млрд під 9,99% на три роки.

У грудні держагентство залучило 4,25 млрд від трьох держбанків: по 1 млрд грн від Укргазбанку та Укрексімбанку, а також 2,25 млрд від Ощадбанку.

Державне агентство автомобільних доріг України забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами.